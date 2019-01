Carl Hester rijdt eigenzinnige Ekitof in eerste GP boven 70%

Een van de voornemens van Carl Hester voor het nieuwe jaar was om de met KWPN'er Ekitof in de Grand Prix te debuteren. Hij deed dat vorig weekend in Hartpury en won met ruim 71%. Niets bijzonders zou je zeggen, maar het was pas de zevende wedstrijd voor als eigenzinnig bekend staande zoon van Zucchero in zijn leven. Ruim een jaar geleden was de zwarte roan, die op stal Blackie heet, voor het laatst in de baan.

Als jong paard vertrok Ekitof, fokproduct van Gertjan van Olst en D. Faro uit ‘s-Gravenmoer, naar de stallen van Carl Hester. De zoon van Zucchero won onder Amy Woodhead het Britse kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden. Daarna kwam hij onder het zadel van Charlotte Dujardin. Twee jaar later werd Dujardin nationaal kampioen met de ruin in de Advanced Medium klasse.

‘Geen paard voor bangeriken’

Tussen het kampioenschap en het Grand Prix debuut werd de eigenzinnige Blackie slechts een keer uitgebracht, in de Prix St Georges. “Hij is eigenlijk rechtstreeks van de Lichte Tour de Grand Prix in gerold en hij was tamelijk opgewonden”, reageerde Carl Hester na de eerste wedstrijd van het paard sinds een jaar. Aan Horse&Hound vertelde Hester verder: “Het is geen paard voor bangeriken – je moet echt gevoel voor humor hebben om hem te rijden. Toen hij met Charlotte op de kampioenschappen was, moesten we hem met ons drieën in de ring brengen. Maar hij won daarna direct!”

‘Dat doe ik nooit meer’

Hester vervolgt: “We hebben altijd gedacht dat als Blackie volledig door getraind zou zijn, hij wel gehoorzamer zou gaan worden. Het duurde alleen heel lang om hem alles te leren. Eerst leek hij geen talent te hebben, maar nu hij alles kent, heeft hij juist veel talent. Hij was alleen ontzettend lui – na het kampioenschap zei Charlotte ‘dat doe ik nooit meer’. Maar ik ben er nu heel blij mee.”

Boterham met tonijn

Carl Hester is van het paard gaan houden en de plannen voor de boterham met tonijn etende Blackie zijn nog een paar nationale wedstrijden in de Zware Tour en dan internationaal.

Bron Horse&Hound