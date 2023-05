Carl Hester wint rentree met En Vouge en CDI3* Grand Prix met Fame

Carl Hester kende een uiterst succesvolle dag op All England Dressage Festival. Nadat hij En Vogue (v. Jazz) vorig jaar noodgewongen moest terugtrekken uit de sport wegens een blessure maakte Hester vrijwel een jaar later zijn rentree met de Jazz-zoon en sloot deze winnend af. Meer succes was er met Fame (v. Bordeux), waarmee Carl Hester de CDI3* Grand Prix wist te winnen.

Carl Hester had vandaag twee troeven en wist beide Grand Prix rubrieken te winnen. Hij reed En Vogue in de Premier League FEI Grand Prix en scoorde 75.109%. De eerste piaffe ging de mist in en in de galoptour lagen de juryleden ver uit elkaar. Uiteindelijk werd Hester door twee van de drie juryleden bovenaan gezet terwijl het jurylid bij H had hem liever op de vierde plaats had gezien. De dikke 75% score was wel ruimschoots genoeg om zijn rentree met En Vogue te winnen. Kathleen Kroencke reed Uniteds Maerchen (v. United) met 72.681% naar de tweede plaats. Alice Ruth Oppenheimer volgde met Headmore Dionysus (v. Dimaggio) op plaats drie.

Zes maanden terug in training

Carl Hester vertelde na afloop dat En Vogue alweer zes maanden terug in training is maar hij het indoorseizoen bewust oversloeg. ”En Vogue is eigenlijk alweer zes maanden aan het werk maar ik heb bewust gewacht tot het outdoor seizoen omdat hij veel meer een buitenpaard is. Ik besloot om de Premier Leauge te rijden zodat hij weer rustig kan wennen. Hij is een beetje eigenzinnig en gevoelig maar het rijden met hem is echt genieten. Ik heb denk ik wel een voorliefde voor dit soort bijzondere paarden heb.”

Fame is echt een droom om te rijden

Meer succes was er in de CDI3* Grand Prix waar Carl Hester de Bordeaux-zoon Fame naar 76.326% stuurde. De ruin werd voorheen gereden door Fiona Bigwood maar zo’n vijf maanden geleden nam Carl Hester de teugels over en vandaag reed hij zijn derde Grand Prix met Fame. ”Fame is echt een droom om te rijden. Hij heeft zoveel energie en enthousiasme, hij wordt gewoon nooit moe,” aldus de Britse topruiter. Laura Tomlinson reed DSP Rose Of Bavaria (v. Bordeaux) met 72.870% naar de tweede plaats en Andrew Gould maakte met Indigro (v. Negro) de top drie compleet.

Bron: Horses.nl/ hickstead.co