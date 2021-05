Carlijn Huberts derde in U25

Carlijn Huberts en haar KWPN-ruin Watoeshi (v. Harmony's Rousseau) zijn met een score van 68,769% derde geworden in de U25 Grand Prix in het Belgische Grote-Brogel. De winst ging naar de Duitse Kristin Biermann met Queensland 20 (v. Quaterback). Zij scoorden 69,539%. Haar eerste positie was niet unaniem.