Carlijn Huberts schrijft derde selectie Kingsley Cup op naam

Het zat allemaal heel dicht bij elkaar in de derde selectie voor de Kingsley Future Cup in Berkel Enschot. Carlijn Huberts trok met Watoeshi (v. Rousseau) aan het langste eind dankzij haar score van 69,167%. Daar vlak achter zaten Thalia Rockx met Verdi de La Fazenda (v. Florett As) in 68,91%, Jasmien de Koeyer met Esperanza (v. Desperados) met 68,782% en Mercedes Verweij met Four Seasons (v. Fürst Piccolo), die 68,397% liet noteren.

De Kingsley Future Cup is een wedstrijd voor ruiters onder de 25. Er is nog één selectiewedstrijd in Haskerhorne en daarna volgt de finale in januari tijdens Jumping Amsterdam.

Van Bedaf wint ZZ-Zwaar

In Berkel Enschot werd ook een gecombineerde rubriek ZZ-Zwaar en Young Riders verreden, evenals een Lichte Tourrubriek. Chiel van Bedaf won beide proeven in het ZZ-Zwaar met Millstream’s Floris (v. Ampère). Hij kwam tot 68.357% in proef 37 en 68,429% in proef 38.

In de eerste proef was Evelien Huberts tweede met de 21-jarige Romeo (v. Jazz) 65,074. Devenda Dijkstra, die in de eerste proef derde werd met 63,857%, reed in proef 38 naar de tweede plek met haar Hero (v. Johnson) dankzij 63,071%.

Nico Vroege naar 67% in LT

Gecombineerde Lichte Tourrubriek was voor Nico Vroege met Gillhaus (v. Apache). Het duo reed naar 67,059%. Gianni Gevers werd tweede met Bolero (v. Jazz) in 65,294%.

Sanne Voets debuteert in Zware Tour

De Kingsley cup werd verreden in een gecombineerde rubriek met de Zware Tour voor senioren. Daarin reden ook de regerende Europees en Wereldkampioenen Paradressuur mee. Voor Sanne Voets en haar Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) was het hun debuut op het hoogste niveau in de ‘reguliere’ sport. Het duo reed naar 63,235%.

Uitslag Berkel Enschot 16-11-2019

Bron: Horses.nl