Carlijn Vaessen verzamelt lintjes in Emmeloord

Carlijn Vaessen was de dagtopper op de subtopwedstrijd in Emmeloord zaterdag. Met Fossbury (v. Ampere) reed de amazone naar maar liefst 72,5% in de Prix St George. Daarmee was ze dik 10% voor op Iris Klaassen die met Denzel B (v. Jazz) op de tweede plaats eindigde.

De kleine Inter I-rubriek werd gewonnen door Gitte Coevoet, die met Marienburg’s Dancing Sunlight (v. Spielberg) naar 66,912% reed, nipt voor Iris Klaassen die in deze rubriek met Denzel B tot 66,618% kwam.

Ook ZZ-Zwaar voor Vaessen

In het ZZ-Zwaar waren er nog twee oranje lintjes voor Carlijn Vaessen. Met Eva Lynn (v. Wynton) reed ze naar 66,143% in proef 37 en 66,071% in proef 38. Tweede werd in beide proeven Sabine Sikma met Felabitha Dyloma (v. Emilion) dankzij 64,429% en 63% rond. De derde plek was in proef 37 voor Margriet Weerstand en Ziberlin (v. Whisper) die naar 63,571% reden. In proef 38 werd Kirsten Oenema derde met Hopstein Zinola (v. Tenerife). Deze combinatie kreeg 62,786% toebedeeld.

Uitslag Emmeloord 16-11-2019

Bron: Horses.nl