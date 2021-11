Carly Taylor-Smith en Rosalut NHF winnen WB-omloop dressuur in Thermal met pr

De Amerikaanse amazone Carly Taylor-Smith had op de wereldbekerwedstrijd in Thermal al de verkorte Grand prix gewonnen met haar Rosalut NHF (v. Rosenthal). Haar score van 69.053% was nog niet om over naar huis te schrijven, maar in de kür op muziek schoten de punten omhoog. Met een persoonlijk record van 76.920% won Taylor-Smith de kwalificatie voor de wereldbekerfinale.

Vier van de vijf juryleden gaven Carly Taylor-Smith meer dan 76% voor haar kür met de in Amerika gefokte, voormalige kampioen van de vijfjarigen, Rosalut NHF. Alleen Torrente, het jurylid bij H, zat met 75.15% wat lager en gaf de voorkeur aan Günther Seidel en zijn KWPN’er Equirelle (v. Florett As).

Ook pr Equirelle

Seidel en de twaalfjarige merrie Equirelle, die in Nederland met succes door Kyra Klinkers werd gereden, kwam tot een percentage van 76.615%. Voor Seidel en de merrie was dit ook een pr. In Januari van dit jaar kwam het paar in de kür tot 75.830%.

Ashley Holzer uit Wellington, Florida en Havanna (v. Hochadel) leiden het Noord-Amerikaanse circuit voor een van de twee plaatsen bij de Wereldbekerfinale in Leipzig volgend jaar april.

Bron Dressage-News