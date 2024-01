Catherine Haddad verder onder Libanese vlag

Grand Prix dressuuramazone Catherine Haddad bevestigde zondag dat ze heeft besloten om voor haar thuisland Libanon te rijden. De 59-jarige amazone is door de FEI aangeduid als uitkomend voor Libanon, met een dubbele Libanese en Amerikaanse nationaliteit. Haddad kwam uit voor de Verenigde Staten in twee Wereldbekerfinales en een aantal Nations Cup wedstrijden.

Catherine Haddad was gestationeerd in Duitsland van 1993 tot 2012 waar ze de Verenigde Staten vertegenwoordigde in wedstrijden in heel Europa op zowel nationaal als internationaal niveau. Met Maximus JSS (v. May Sherif), Cadillac (v. Solos Carex) en Winyamaro (v. Walt Disney I) verzamelde ze meer dan 120 top 10 klasseringen en overwinningen in Grand Prix.

In 2006 was Haddad reserve voor het Amerikaanse dressuurteam op de Wereldruiterspelen in Aken. In 2007 werd ze met Maximus JSS zevende tijdens de wereldbekerfinale in Las Vegas. Ze keerde terug naar de VS in 2012 en opende trainingsfaciliteiten in New Jersey en Florida. Sinds begin 2021 heeft ze geen internationale wedstrijden meer gereden.

