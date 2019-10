Cathrine Dufour pakt wereldbekeretappe Herning met negenjarige Bohemian

Een foutloze kür op muziek, die er soepel en vanzelfsprekend uit zag, bracht de Deense Cathrine Dufour met Bohemian (v. Bordeaux) een fantastische technische én artistieke score op de wereldbekerwedstrijd in Herning. Het bezorgde haar unaniem de overwinning met een gemiddelde van 88,190%. De tweede plaats was voor Benjamin Werndl en Daily Mirror 9 (v. Damon Hill).

De Duitser zat Dufour in het begin van de proef redelijk op de hielen, al waren de piaffes wederom niet de sterkste kant van de zwarte. Werndl bleef de hele proef dicht op de technische score (83,3%) van de thuisamazone. Zijn paard stond er goed aan vandaag, in tegenstelling tot sommige andere paarden die wat afgeleid of schrikkerig waren. Aan het eind kwam hij er toch niet bij en de 93,080 % artistieke score van Dufour was helemaal onbereikbaar. Met een gemiddelde van 84,545% werd Werndl tweede.

Langehanenberg derde

Helen Langehanenberg werd derde met Damsey FRH (v. Dressage Royal), mede dankzij de zeer hoge moeilijkheidsgraad van haar kür. De senior onder de deelnemende paarden toonde een zeer nette proef en lijkt zeker nog niet klaar met het hoogste niveau.

De enige merrie in het gezelschap, de negenjarige Fiontini (v. Fassbinder), liet met Severo Jurado Lopez mooie dingen zien, maar maakte een fout in de eners. Daarna ontstond bovendien een storing toen de Spanjaard probeerde om zijn moeilijkheidsgraad nog snel wat op te krikken. Het duo werd met 83,320% vierde, maar het is overduidelijk dat de drievoudig wereldkampioene jonge dressuurpaarden en Lopez een combinatie zijn waarmee rekening gehouden moet worden.

Minderhoud zesde, Cornelissen achtste

Zanardi (v. Rubels) had wel wat spanning vandaag, en leek diverse bakkabouters in Herning te ontwaren. Hans Peter Minderhoud moest er flink aan werken. Veel oefeningen gingen nog wel goed, maar in de hoeken was de schimmel er lang niet altijd bij. Minderhoud kwam uit op een score van 79,675% en de zesde plaats.

Daniel Bachmann Andersen had met Blue Hors Zack (v. Rousseau) wat fouten en het was zeker niet de beste proef ooit van de combinatie. De jury was het ook niet helemaal eens, maar de Deen kwam nog wel net voorbij Minderhoud. De vijfde plek dankzij 80,485%.

Adelinde Cornelissen pakte met Zephyr (v. Jazz) de leiding na haar optreden, dankzij 77,610%. Ze werd echter al snel weer ingehaald door Agnete Kirk Thinggaard, die 0,01% hoger scoorde. Uiteindelijk werd Cornelissen achtste.

PR voor Nekeman

Denise Nekeman gaf met Boston Sth (v. Johnson) een mooi constant optreden, op hun eerste vijfsterrenwedstrijd bij de senioren. Boston kwam soms even van de achterbeen of van het bit, maar liet veel goede dingen zien. Het resulteerde in een nieuwe topscore voor de combinatie: 77,235%. De combinatie rijdt uiteraard nog geen extreem hoge moeilijkheidsgraad. Er zit nog wel rek in naarmate de twee meer ervaring opdoen op dit niveau.

Uitslag

Bron: Horses.nl