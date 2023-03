Cathrine Dufour’s Wildcard verkocht aan Duitse jeugdruiter

Cathrine Laudrup-Dufour heeft haar eigen Wildcard (Wynton x Weltmeyer x Donnerhall) verkocht aan een Duitse jeugdamazone. De tienjarige vos werd door Dufour zelf opgeleid naar Grand Prix-niveau en gaat zijn carrière voortzetten onder Mai Stößel.

De vosruin werd als veulen ontdekt door Mia Lee van Stald Magic en werd aanvankelijk opgeleid door Lee en Anne Blomgren. Als vijfjarige kwam Wildcard in de stallen van Dufour en werd hij al snel bestempeld als ‘mini-Cassidy’. In de vijf jaar dat Dufour eigenaar was van Wildcard bracht ze hem slechts twee keer nationaal uit op wedstrijd.

Toekomst

Nu is de charmante vos verkocht aan de Duitse jeugdamazone Mai Stößel. ”Mijn doelen voor dit jaar zijn om deel te nemen aan Preis der Besten en aan de Duitse jeugdkampioenschappen. Wildcard staat hier pas een week op stal dus we nemen alle tijd om elkaar beter te leren kennen.”

