Op het landgoed Ising hebben TSF Cayenne RS (v. Imperio) en zijn ruiter Ralf Kornprobst een ticket voor de finale van de Louisdor Preis veroverd. Met gemiddeld 71,532% bleven ze Lisa Müller en Gut Wettlkam's D'Avie FRH (v. Don Juan de Hus) voor.

De derde plaats in deze verkorte GP was voor Ferrari OLD (v. Foundation) onder het zadel van Rudolf Widmann (69,106%).

Uitslag