CDI Deauville: kürwinst voor Kebie Raaijmakers

De afsluitende kür op muziek op het dressuurconcours in Deauville leverde de Nederlandse combinaties opnieuw mooie klasseringen op. Bij de youngriders ging de winst naar Kebie Raaijmakers met Kevita (v. Negro), die naar een gemiddelde score van 73.183% reden. Sanne van der Pols werd in deze rubriek derde met Sommerwolke J.M. (v. Dante Weltino).

Podiumplaatsen voor jeugdamazones

Bij de pony’s was er in de afsluitende kür op muziek een tweede plaats voor Annabell de Bock met Le Formidable (v. FS champion de Luxe), zij scoorden 71.867%. Bij de junioren mochten Sanne Glissenaar en Turmalin (v. Totilas) de tweede prijs in ontvangst nemen. Zij scoorden 72.525%. Ook voor Jilles Timmers was er een podiumplaats. Timmers kwam met Grease-Tosha (v. Bretton Woods) nipt achter Glissenaar op plaats drie terecht.

Inter I

In de goedgevulde Inter I rubriek ging de winst naar België, in de persoon van Laureen Poncelet. Beste Nederlandse was Jessica Buying die met Klamoudale (v. Glamourdale) beslag legde op de derde prijs. Amber Hage werd vierde met Mercurius ACM (v. Dream Boy). Ook Joyce Sterrenburg-Lenaerts en Hennie Roffel scoorden boven de 70%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl