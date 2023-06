CDI Geesteren: Marten Luiten wint laatste observatiewedstrijd voor EK met dik PR

Ook voor de U25-ruiters vorm CDI Geesteren het toneel voor de laatste observatiewedstrijd richting de Europese Kampioenschappen. Marten Luiten heeft opnieuw bewezen dat hij de vaste waarde voor het team is en won na Exloo en het NK Dressuur ook de laatste observatiewedstrijd. Tevens reed hij Fynona (v. Ampere) naar een nieuw persoonlijk record.

Marten Luiten en Fynona blijven zich dit seizoen ontwikkelen. De combinatie won de eerste observatiewedstrijd in Exloo met dik 72% en reden op het NK naar 75.342%. De merrie heeft zich nog verder door ontwikkelt en dat resulteerde vandaag in een nieuw persoonlijk record van 76.667%. Hiermee stond de combinatie bijna 4% los van de nummer twee. Het harmonieuze beeld was de hele proef fijn om naar te kijken maar de echte uitschieters waren toch wel de pirouettes waar meerdere negens voor verschenen.

Thalia Rockx sovereign op twee

Ook voor Thalia Rockx pakte het CDI Geesteren succesvol uit. De amazone startte Golden Dancer de la Fazenda en reed eveneens naar een persoonlijk record. Op het NK Dressuur moest de combinatie nog genoegen nemen met de tweede plaats en ook in Exloo reed ze nog niet naar de hoogste score. Vandaag bewees de amazone de goede vorm van haar Bretton Woods-ruin en reed ze naar 72.745% en een tweede plaats. Rockx kende meer succes want ze reed haar andere paard, Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov), met 70.490% naar de vierde plaats en heeft daarmee twee troeven voor het EK dressuur.

Daphne van Peperstraten op drie

Ook Daphne van Peperstraten presteert het hele seizoen al constant en reed Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) vandaag naar de derde plaats. De combinatie miste de eerste observatie wedstrijd in Exloo maar lieten op het NK Dressuur zien dat ze zeker een serieuze kandidaat zijn voor het EK. Daar werden ze tweede met 74.060%. Aan die score kwam ze vandaag niet maar de gereden 71.128% was wel genoeg voor de derde plaats.

Zoë Kuintjes en Quinty Vossers

Zoë Kuintjes en Quinty Vossers maakten de rest van de top zes compleet waardoor het een geheel Nederlands feestje werd. Kuintjes reed een sterk NK, waar ze tweede in de Grand Prix werd, en liet vandaag opnieuw een fraaie proef zien. De amazone reed Cupido (v. Rhodium) uiteindelijk naar 70.294% en een vijfde plaats. Nipt daar achter volgde Quinty Vossers op de zesde plaats. Ook Vossers kent dit seizoen een constante prestatie (tweede in de Inter II in Exloo) en reed Hummer (v. Charmeur) met 70.049% vandaag naar de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl