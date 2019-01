CDI Wiesbaden komt met internationale rubrieken voor jonge dressuurpaarden

Het Pinksterconcours in Wiesbaden organiseert tijdens hun CDI voor het eerst internationale rubrieken voor vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden. Het romantische dressuurstadion tegenover het kasteel Biebricher is het decor van de wedstrijden die van 7 tot en met 10 juni worden gehouden.

Het is mooie voorbereiding voor de jonge paarden in aanloop naar het wereldkampioenschap in Ermelo wat een maand later plaatsvindt.

‘Prachtig podium’

De Wiesbadener ‘dressuur-bazin’ Isabelle Kettner: “In ons kasteelpark kunnen de top jonge paarden zich presenteren op een prachtig podium voor internationale juryleden en een zeer bekwaam publiek. De paarden kunnen zo nog een keer wennen aan omstandigheden in de aanloop naar het WK.”

Kür bij kunstlicht

Naast de rubrieken voor jonge dressuurpaarden zijn ook de reguliere internationale dressuurproeven in de Zware en Lichte Tour, met als hoogtepunt de kür op muziek bij kunstlicht op zaterdagavond.

Bron Hengste.equitaris.de