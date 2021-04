CDI4* Le Mans verschoven naar juni

Het 4* CDI en het CDIOJ die oorspronkelijk gepland waren voor 28 april tot 2 mei in Le Mans, zijn uitgesteld. De nieuwe datum voor de wedstrijd in Frankrijk is 17-20 juni. De huidige maatregelen ten aanzien van de Covid-19 pandemie en de Rhino-uitbraak hebben de organisatoren van het evenement genoodzaakt gezien tot het uitstel. De wedstrijd is populair bij de Nederlandse dressuurruiters.