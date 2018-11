CDIW Madrid: Grand Prix op naam van Ferrer-Salat

Viervoudig Spaans kampioene Beatriz Ferrer-Salat schreef zojuist de Grand Prix in Madrid op haar naam. Hans Peter Minderhoud kwam als enige Nederlander met Zanardi aan de start en belandde net naast het podium.

Ferrer-Salat scoorde met haar 17-jarige, maar frisse routinier Delgado (v.De Niro) een percentage van 75,761 en steeg boven alle deelnemers uit. Met een verschil van meer dan drie procent eindigde Beatriz haar landgenoot Claudio Castilla Ruiz op een tweede plaats met zijn piaffe-passagekanon Alcaide (v.Lobito).

Top vier

Als laatste starter nestelden Richard Davison en Bubblingh (v.Lingh) zich met 71,391% op een derde plaats, en daarmee verwees de 63-jarige Brit Hans Peter Minderhoud naar de vierde plaats. Bubblingh, die door Davison zelf werd gefokt, blonk uit in zijn piaffes en galoponderdelen, maar bleef in stap te gespannen. Minderhoud kwam met de 14-jarige Rubels-nakomeling Zanardi tot 71,283% en eindigde op een vierde plaats. Een grote storing in het galopaanspringen, waarbij Zanardi scheef kwam en verkeerd aansprong, kostte veel punten. Ook de tweede pirouette – een dubbelteller – verliep bij het uitrijden niet vlekkeloos en de eners konden vloeiender.

Bron: Horses.nl