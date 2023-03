Celina Bådstangen nieuwe amazone van Badinda Altena

Na vijf weken in de stallen van Cathrine Laudrup-Dufour te hebben gestaan, heeft de Olympische dressuurmerrie Badinda Altena in Celina Bådstangen een nieuwe amazone. De dochter van Tolando is verhuisd naar de dressuurstal van Werndl's in Abenhausen waar de 23-jarige Noorse amazone traint.

De door de familie Timmerman uit Moordrecht gefokte merrie liep met Pierre Volla de Spelen in Rio de Janeiro en de Europese kampioenschappen in Aken (2015) en Gothenburg (2017). Via Helgstrand Dressage kwam de merrie vervolgens in handen van Charlotte Heering, maar met de Deense amazone in het zadel kon Badinda Altena de successen die ze met Volla behaalde niet evenaren.

Hogberg

Een jaar geleden keerde Badinda Altena terug naar Helgstrand, waar stalamazone Jeanna Hogberg de verdere opleiding van de merrie voor haar rekening nam. Met Hogberg liep ze vervolgens één internationale wedstrijd, in april vorig jaar. In Zakrzow werd ze toen tweede in de Grand Prix (71,392%) en won ze de Spécial (72,915%). Afgelopen najaar liep ze een aantal nationale wedstrijden met Trine Holm Søgaard.

Laudrup-Dufour

Badinda Altena kwam vijf weken geleden op stal bij Cathrine Laudrup-Dufour. De Deense moest een nieuwe ruiter zoeken voor de merrie. Die heeft ze gevonden in de 23-jarige Noorse amazone Celina Bådstangen. Bådstangen traint bij de Werndl’s en daar komt de Tolando-dochter ook op stal.

Laudrup-Dufour schrijft op Insta: “Deze uitstekende merrie heeft nu onze stal verlaten. Ik heb de afgelopen 5 weken met veel plezier op haar gereden en ik ga haar echt missen!!! Haar talent en werkwilligheid is zeldzaam.”

Bron Insta/Horses.nl