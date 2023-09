Cennin onderweg naar Olympisch ticket in Australië

Jessica Dertell heeft met KWPN-hengst Cennin (v. Vivaldi) de GPS op het CDI van Brisbane, Australië, gewonnen met een score van 72.043%, een dik persoonlijk record. In de kür op muziek kwamen de twee zelfs unaniem op de eerste plaats, met 75,975%. De wedstrijd in Brisbane was een observatie voor de Olympische Spelen.