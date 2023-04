Cennin-zoon Chuck Bass wint Louisdor Preis-kwalificatie Hagen

Isabell Werth en de negenjarige Chuck Bass (v. Cennin) hebben de eerste kwalificatie van de Louisdor Preis gewonnen. De Bundeschampionate-finalist werd in 2021 verkocht aan Lisa Müller maar verscheen in Hagen onder Isabell Werth in de ring. Zij stuurde de Cennin-zoon in de Inter II naar ruim 71%.

Fendi (Franklin x Diamond) bewees eerder deze week al dat de Louisdor Preis-finalisten vaak hoge ogen gooien op het hoogste niveau. De Franklin-zoon wist vorig jaar de finale van de Louisodr Preis te winnen en won deze week op negenjarige leeftijd zijn eerste internationale Grand Prix. Op het CDI Hagen werd ook de eerste kwalificatie voor het nieuwe seizoen van de Louisdor Preis verreden. Isabell Werth stuurde Chuck Bass (v. Cennin) met 71.642% naar de overwinning.

Juryverschil

Isabell Werth stuurde de Cennin-zoon Chuck Bass in de Inter II naar 71.632% en sleepte daarmee het eerste ticket voor de finale van de Louisdor Preis binnen. Veel marge had Werth niet want William Matthew stuurde Freischütz (v. Foundation) naar 71.368%. Het juryverschil bij beide combinaties was groot. Zo werd Isabell Werth door het jurylid bij H op de eerste plek gezet en zag dit zelfde jurylid de nummer twee liever op plaats negen. Het jurylid bij E had Werth liever op plaats vijf gezien en Matthew op de eerste plaats. Uiteindelijk was het dus Isabell Werth die de Inter II wist te winnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl