Chaina van Esmée Donkers overleden aan koliek

Het toppaard van Esmée Donkers, Chaina (v. Sir Donnerhall), is overleden na een koliekaanval. Waar een operatie aanvankelijk succesvol leek, was vandaag een tweede ingreep nodig. Daaruit bleek dat er toch complicaties waren. "Er was geen hoop meer... en we hebben haar op dertienjarige leeftijd moeten laten gaan" aldus Donkers.

Donkers en Chaina wonnen in 2018 alle drie de proeven op het EK voor young riders in Fontaineblue. “Europees Kampioen worden was altijd een droom, die zij voor mij werkelijkheid heeft gemaakt. Scores van 77,8% in de Prix st George en 80,5% in de kür. Niet omdat ze zo imponerend of makkelijk was, maar omdat we elkaar 100% begrepen en harmonie uitstraalden” schrijft Donkers op Facebook over dat kampioenschap. Eerder dat jaar werd de combinatie ook al KNHS indoorkampioen bij de young riders, in 2017 waren ze Nederlands kampioen bij de young riders en in 2016 was er al internationaal succes bij de junioren.

Lichte tour

Donkers reed inmiddels met Chaina succesvol in de PSG en was ook afgelopen najaar weer van de partij op het EK young riders. Daar reed het duo naar individueel zilver in de kür en was er ook een zilveren teammedaille.

Bijzonder karakter

“Wat ik het meeste ga missen is haar aanwezigheid op stal, zoals het knuffelen en dat ze altijd hinnikte als je op stal kwam. Ze had zo’n bijzonder karakter en was de hele dag door aan het praten…” schrijft Donkers. “Er is geen dag voorbijgegaan dat ik niet heb genoten van Chaina. Iedere dag heeft ze me geluk gebracht en me heel happy gemaakt. Gelukkig heb ik me dit altijd beseft en ben ik ontzettend dankbaar voor de mooie tijd die we samen hebben gehad.”

Bron: Facebook / Horses.nl