Charlotte Dujardin begint nationale kampioenschappen met twee zeges

In Stoneleigh Park is gisteren het Britse kampioenschap dressuur begonnen. Charlotte Dujardin deed meteen wat ze vrijwel altijd doet: winnen. Op Mount St John Valencia (Vivaldi x Ferragamo) won Dujardin de Prix St.Georges en ze was de beste in de Inter II met Gio (Apache x Tango).

Het was pas de vierde keer dat Charlotte Dujardin de Vivaldi-dochter Valencia de Prix binnen reed, veel kilometers heeft de merrie nog niet op de teller. Ondanks de stormachtige omstandigheden wist Dujardin tot een unaniem winnende score van 75.447% te komen. “Ze is cool en erg elastisch,” vertelt Dujardin over Valencia. “Ze houdt van het werk. Als je haar je vertrouwen geeft, doet ze alles voor je. Toen ik haar voor het eerst zag, wist ik dat het mijn type paard was.”

‘Gio is een kandidaat voor Tokio’

Met de kleine, maar zeer talentvolle Gio, zoon van de onlangs overleden Apache, was Charlotte Dujardin oppermachtig in de Inter II. Het paar kreeg maar liefst 78.342% van de vijfkoppige jury. Dujardin: “Hij heeft zo veel talent voor piaffe en passage. Het is allemaal zo natuurlijk voor hem. Ik had geen betere proef kunnen rijden. Ik wil hem niet overhaasten, dus hij gaat nu naar huis en hij heeft een kleine vakantie. Hij kan absoluut een kandidaat voor Tokio zijn – waarom niet!”

Bron British Dressage