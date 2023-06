Charlotte Dujardin debuteert met Hawtins San Floriana in Inter II en wint met ruim 76%

Op het Wellington International Festival of Dressage debuteerde Charlotte Dujardin gisteren met Hawtins San Floriana (San Amour I x Florestan I) in de nationale Inter II. Met een percentage van 76.765% stak de amazone met kop en schouders boven de rest van het veld uit.

De elfjarige in Engeland gefokte Hannoveraanse merrie Hawtins San Floriana heeft niet veel wedstrijden achter haar naam staan. Maar die ze heeft gelopen, heeft ze bijna allemaal winnend afgesloten. Charlotte Dujardin, die de merrie samen met Carl Hester in haar bezit heeft, won gisteren overtuigend de Inter II. Verschillende 8-ten en enkele 9-ens prijkten al op het protocol voor de piaffe en passage. San Floriana maakte Dujardins verwachtingen helemaal waar. Afgelopen september prees de amazone de merrie nog met: “Een toekomstig Grand Prix-paard, ze is heel fijn te rijden.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Facebook/Horses.nl