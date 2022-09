Charlotte Dujardin een en twee op Britse kampioenschappen Prix St Georges

Charlotte Dujardin is de Britse kampioenschappen in Somerford Park uitstekend begonnen. De amazone reed gisteren Hilus MHB (Johnson x Don Primero) naar de zege in de Prix St Georges. Op Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo) werd ze tweede en met Hawtins San Floriana (San Amour I x Florestan I) ook nog vijfde. Al weer een druk programma voor de zwangere Dujardin die begin volgend jaar haar eerste kindje verwacht.

Op de tienjarige Hilus MHB scoorde Charlotte Dujardin 74% en het paar stond bij vier van de vijf juryleden op de eerste plaats. “Ik heb Hilus mee om hem weer op niveau te brengen”, legt Dujardin uit. “Hij werkt thuis toe naar Inter II. Hij is echt een geweldig paard en de meest ervaren van de drie in deze klasse.”

‘Een brutaaltje’

Over Alive and Kicking, of ‘Audrey’ zoals ze thuis heet, zei Charlotte: “Ze is gewoon een brutaaltje – ze is zo leuk. Ik was echt blij met haar, alleen jammer van de wissels. Ik miste de laatste wissel in de vier.” Met 73.647% werd de achtjarige merrie van All at Once tweede.

‘Hawtins San Floriana het fijnst om te rijden’

Van Hawtins San Floriana heeft Dujardin hoge verwachtingen “Een toekomstig Grand Prix-paard – van de drie is ze het fijnst om te rijden.” De 72.412% leverde het paar de vijfde plaats op achter Becky Moody met de KWPN’er Jack Diamond (v. Electron) en Henriette Andersen met Zackery (v. Blue Hors Zack).

Pidgley en Gio winnen Inter II

Drievoudig Junioren medaillewinnares Annabella Pidgley en de drievoudig Olympisch en Europees medaillewinnaar, Gio (v. Apache), voorheen gereden door Charlotte Dujardin, stalen de show in de Inter II. Het paar pakte overtuigend de titel met 79.118%. Annabella en ‘Pumpkin’ hadden een geweldig debuutjaar samen – slechts zes proeven, maar allemaal met overwinningen op 70%+ scores.

Becky Moody werd tweede met Jagerbomb (v. Dante Weltino) met 75.118%. De derde plaats ging naar Kathleen Kroencke op Uniteds Maerchen (v. United) met 72.76%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron British Dressage