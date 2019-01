Charlotte Dujardin en Emile Faurie winnen in Addington

Op de eerste 'High Profile'-wedstrijd voor de Britse dressuurruiters in Addington waren er direct overwinningen voor Charlotte Dujardin en Emile Faurie met hun aanstormende jonge talenten. Faurie won met Café's Caletta de Grand Prix. Dujaridin was in de Lichte Tour succesvol op haar twee achtjarige merries Mount St John VIP en River Rise Nisa.

Met zijn nieuwe ster Café’s Caletta (v. Café Au Lait), scoorde Emile Faurie 73.20% bij hun debuut in de Grand Prix. Op Facebook reageerde Faurie enthousiast: “Ik kan niet blijer zijn! Ben benieuwd wat de toekomst met haar gaat brengen.” De Brit hoopt op een teamplek voor de Europese kampioenschappen in Rotterdam deze zomer.

Achter Faurie werd Vicky Thompson met haar paarden Mango Jacaro en Artist tweede en derde met 72.60% en 70.57%.

Dujardin heerst in Lichte Tour

In de Lichte Tour heerste Charlotte Dujarin met de merries Mount St John VIP en River Rise Nisa. Met de Vivaldi-dochter VIP reed Dujardin 76.67% bij elkaar in de Prix St. Georges. Een dag eerder won ze de PSG op River Rise Nisa, de dochter van Negro, met 76.97%. In de Inter I was er opnieuw een overwinning voor Nisa, nu met 77.19%. VIP werd tweede met 76.40%.

Bron British Dressage