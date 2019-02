Charlotte Dujardin en En Vogue naar 81% in Grand Prix

Tweevoudig Olympisch kampioene Charlotte Dujardin heeft er een nieuw potentieel Tokyo-paard bij. Met de Jazz-zoon En Vogue reed de Britse afgelopen vrijdag de Grand Prix en sloot haar proef af met een torenhoge score van 81%. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe trots ik ben dat hij dit punt heeft bereikt", zegt de amazone.

“Men zegt dat het niet om de bestemming, maar om de reis er naartoe gaat. Dat is zo waar als het aankomt op het opbouwen van een partnerschap met een paard”, begint Dujardin aan haar verhaal. “En Vogue is niet het makkelijkste paard geweest, maar ik geloofde toen ik hem en dat doe ik nog steeds. Door de jaren heen is ons partnerschap en de vriendschap gegroeid en we hebben voor vele uitdagingen gestaan.”

Ups en downs

“Dit paard geeft echt betekenis aan het feit dat je echt op je gevoel moet vertrouwen, dat je er tijd voor moet nemen als je weet dat iets goed is en dat je naar je paard moet luisteren als ze je iets proberen te vertellen. Als Vogue dit kon lezen zou ik hem graag vertellen dat hij alle ups en downs meer dan waard is geweest.”

Debuut

In mei vorig jaar debuteerde de zwarte En Vogue in de Grand Prix en kreeg toen een percentage van 72,9%. Daarna bleef het stil rondom het duo, maar de tussenliggende training heeft duidelijk z’n vruchten afgeworpen.

Dujardin en En Vogue, december 2017:

Bron: Facebook