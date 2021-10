Charlotte Dujardin en Everdale-zoon Imhotep beste in Dressage Future Elite

Voor de vijfde keer op rij won Charlotte Dujardin gisteravond in Birmingham op de Horse of the year show de Dressage Future Elite. Ditmaal pakte de Britse amazone de titel met de Everdale-zoon Imhotep. In de Lichte Tour kür-wedstrijd voor acht- tot tienjarige paarden scoorde Dujardin 84.62%. Dat was 7% meer dan de nummer twee Andrew Gould met Genie (v. Zhivago).

De achtjarige Imhotep, gefokt door T. Huizing, heeft nog niet veel ervaring op Lichte Tour-niveau. Maar ondanks het gebrek aan ervaring stuurde Charlotte Dujardin de Everdale-zoon in juli al naar het Britse kampioenschap in de LT. Het paar won met hoge percentages alle drie de onderdelen. Ook in Birmingham was Dujardin oppermachtig met Imhotep met een score van 84.62% in de kür op muziek.

‘Imhotep staat in de rij voor Parijs’

“Ik ben absoluut dolblij,” zei Charlotte Dujardin. “Dit is de eerste keer dat Imhotep aan zo’n grote wedstrijd heeft meegedaan; om in die hal en met die sfeer en omgeving te lopen, en te presteren zoals hij deed; dat was het beste denk ik wat hij ooit heeft gedaan. Hij heeft een groot hart en hij doet zo zijn best, hij is er een die in de rij staat voor Parijs.”

‘Een motor die nooit stopt’

Volgend jaar wil Dujardin met het paard de overstap maken naar de Grand Prix. “Hij is een heet en gevoelig paard met een motor die nooit stopt”, aldus de amazone. “Zijn piaffe en passage voelen zo gemakkelijk. Ik kijk er naar uit om hem in de Grand Prix te starten.”

Achter Dujardin werd Andrew Gould tweede met de door Sietse van Dellen gefokte Genie (v. Zhivago). Het paar kreeg 77.67% van de jury. De in Engeland woonachtige Duitser Nicolas Kröncke werd derde op de Hannoveraanse hengst Flanell (v. Fidertanz) met 77.04%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horse&Hound