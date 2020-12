Charlotte Dujardin en Valegro ‘Ruiter en Paard van het Decennium’

Charlotte Dujardin en haar toppaard Valegro zijn door de lezers van het Britse paardenmagazine Horse & Hound uitgeroepen tot 'Ruiter van het Decennium' en 'Paard van het Decennium'. Op Instagram schrijft Dujardin: "Het betekent echt heel veel voor mij als ruiter en voor iedereen die betrokken is bij Blueberry!"

Helemaal verrassend is de keuze van het Britse lezerspubliek niet, Charlotte Dujardin en haar Olympiade-paard Valegro zijn mateloos populair in hun land. In de periode van 2011 tot en met 2020 heeft Dujardin alles gewonnen wat er te winnen viel met de Negro-zoon. Op de Spelen van Londen en Rio waren dat drie gouden en één zilveren medaille. Op de wereldruiterspelen in Caen was het alleen maar goud wat er blonk. Ook werd ze drie keer Europees kampioene met Valegro en won ze twee keer de wereldbekerfinale. “Hij heeft ons nooit, nooit in de steek gelaten, niet zijn land of Charlotte”, vertelt Carl Hester bij de uitreiking van de award.

Wereldrecord kür 94.30%

19 medailles is de oogst van Dujardin dit decennium, waarvan dertien keer goud. Ook de medailles die ze won met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) zijn hier meegeteld. Ook heeft Dujardin zo’n 100 internationale overwinningen achter haar naam staan.In maart 2011 verscheen Charlotte Dujardin op het internationale toneel en dat was in Vidauban met Valegro. Valegro verdient de uitverkiezing door alle overwinningen die hij behaalde met zijn vaste amazone. Ook wist het paar de wereldrecordscores van Totilas te verbeteren. Het wereldrecord in de kür werd op 94.30% gezet.

‘Dubbel goud had ik niet durven dromen’

In het interview met H&H zegt Charlotte Dujardin: “Het hoogtepunt in mijn carrière is Londen 2012 – het waren mijn eerste Olympische Spelen, en om met dubbel goud weg te komen, had ik niet durven dromen.”

‘Reis nog lang niet te einde’

“Het was een fantastische reis en die is nog steeds niet ten einde. Ik bedank iedereen die de tijd heeft genomen om op me te stemmen”, schrijft de amazone op Instagram.

Skeltons goud ‘Moment van het Decennium’

Nick Skeltons gouden medaille met Big Star op de Spelen in Rio werd het ‘Moment van het Decennium’. “Voor mij is dit meer dan het moment van het decennium, het is het moment van mijn leven”, zei de Britse springruiter. “Het heeft vele jaren en acht Olympische Spelen geduurd voordat ik er eindelijk in slaagde.”

Bron Horse & Hound