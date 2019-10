Charlotte Dujardin gaat voor HOYS-titel in Birmingham

Al vier keer op rij wist Charlotte Dujardin op de Hoys in Birmingham de 'Dressage Future Elite Championship' te winnen. Morgenavond gaat de Britse koningin van de dressuur voor de vijfde zege, nu met de Vivaldi-dochter Mount St John Valencia. Met de negenjarige merrie werd Dujardin afgelopen maand Brits kampioen in de Lichte Tour.

Charlotte Dujardin won de titel in Birmingham met Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) in 2016 met 78.62%, haar WK-paard Mount St John Freestyle (v. Fidermark) in 2017 met 84.91% en de Vivaldi-dochter Florentina VI in 2018 met 79.12%. Nu is het de beurt aan haar andere Vivaldi-dochter Valencia om op de Hoys met de zege naar huis te gaan.

Met Valencia debuteerde Dujardin begin dit jaar, ze nam de teugels over van haar landgenoot Michael Eilberg. De Westfaalse merrie werd als jong paard gereden door de Duitse amazone Friederike Kampmeyer, die haar op zesjarige leeftijd naar de tiende plaats in de kleine finale op de Bundeschampionate stuurde.

Na overwinningen in Hartpury stuurde Dujardin Valencia naar de Britse titel in de Lichte Tour. Morgenavond het vervolg in Birmingham in de ‘Dressage Future Elite Championship’, een kür-wedstrijd op Lichte Tour niveau voor acht- tot tienjarige paarden. De westrijd is via ClipMyHorse te volgen.

Bron Horse&Hound