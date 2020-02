Charlotte Dujardin oog in oog met giraffe

Charlotte Dujardin liet al weten dat zij graag met haar paarden op buitenrit gaat. Zo plaatste ze na Jumping Amsterdam een foto dat ze met Mount st. John Freestyle heerlijk aan het uitwaaien was. Gisteren verliep een buitenrit van Dujardin anders dan normaal toen ze oog in oog kwam te staan met een giraffe.

Charlotte Dujardin is momenteel op vakantie in Kenya en trekt er op uit te paard door de Afrikaanse natuurreservaten. Eén giraffe was niet bepaald gediend van de aanwezigheid van de Engelse topamazone en liet dat ook duidelijk blijken.

Bron: Horses.nl/Facebook