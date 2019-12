Charlotte Fry en Joyce Heuitink vooraan erbij in Small Tour Mechelen

In de Prix St. Georges Small Tour bleef in Mechelen de winst in de Belgische handen van Thibault Vandenberghe. De Belg hield Charlotte Fry en de KWPN'er Graaf Leatherdale T (v.Lord Leatherdale) nipt van de winst af. Joyce Heuitink viel met haar KWPN'er Gaudi Vita (v.Apache) net naast het podium van de proef.

Charlotte Fry ging geruime tijd aan de leiding met Graaf Leatherdale T. De amazone van van Olst Horses zette een zeer goede proef neer die werd gewaardeerd met 71.088%. Als voorlaatste starter betrad Vandenberghe de ring met Santiago Song (v.Sir Donnerhall). Het duo zette een score neer van 71.588% en kwam daarmee met net een halve procent boven Fry te staan.

Inge Heylen maakte de top drie compleet. Met Kalagan ‘H’ (v.Universal) kwam de Belgische tot 70.441% en bezette daarmee de derde plaats. Joyce Heuitink en de Apache-zoon Gaudi Vita konden op een score van 69.882% rekenen van de jury. Hiermee vielen de twee net naast het podium op de vierde plaats. Jorinde Verwimp en de KWPN’er Arie Sollenburg (v.Olivi) tekenden voor de vijfde prijs met een percentage van 69.382%.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!