Charlotte Fry geëerd met H&H Young Rider of the Year award

"Dit is een complete verrassing", reageerde Charlotte Fry die gisteravond de 'H&H Young Rider of the Year award' in ontvangst nam. De stalamazone van Van Olst Stables kreeg van het Britse publiek de meeste stemmen in haar categorie. De award is een bekroning van een zeer succesvol jaar waarin Fry onder meer Europees dressuurkampioene werd bij de U25 ruiters met Dark Legend (v. Zucchero).

In de categorie Young Riders kreeg Lottie Fry veel concurrentie van de jonge springruiter Harry Charles die net als Fry het EK won. Maar uiteindelijk mocht Fry tot haar eigen verbazing de prijs in ontvangst nemen. In een interview bedankte ze ook iedereen die op haar gestemd heeft.

De perfecte 10

“Het was een fantastisch jaar”, vertelde Fry. Een van de hoogte punten vond ze de perfecte 10 die Glamourdale kreeg voor zijn galop op het wereldkampioenschap voor jonge paarden in Ermelo. Met de KWPN-hengst van Lord Leatherdale won ze vervolgens ook de titel bij de zevenjarigen.

‘Jaar om nooit te vergeten’

“Maar ook het winnen van de gouden medaille op het Europese kampioenschap en het brons met het team zijn hoogtepunten hoor”, vervolgt Fry in het interview. “Het was een jaar om nooit te vergeten!”

‘Everdale rising star’

Voor volgend jaar wil Fry weer met jonge paarden de ring binnen rijden en zich proberen te plaatsen voor het WK in Ermelo. Maar ze wil ook de stap maken naar de Grand Prix bij de senioren en “kijken wat er gaat gebeuren.” Naast Glamourdale is zijn halfbroer Everdale volgens Lottie Fry de rijzende ster voor de toekomst. “Hij kent de oefeningen voor de Grand Prix en is zeker een paard om naar uit te kijken.”

Canter Ruiter van het Jaar

Ros Canter verdiende de titel Ruiter van het Jaar door het winnen van goud op het WK eventing in Tryon met haar KWPN’er Allstar B (v. Ephebe for Ever). En er gingen prijzen naar de 4* eventer Arctic Soul van Gemma Tattersall die Paard van het Jaar werd. De volbloed van Luso xx won teamgoud in Tryon en was vierde in Badminton dit jaar. Jonelle en Tim Price werden gehuldigd met de prijs ‘Moment van het jaar’, het echtpaar won dit jaar de CCI4* in Badminton en Burgley. De ‘Lifetime Achievement award’ ging naar Capt. Mark Phillips, hij bouwde dit jaar onder andere de cross in Tryon.

Bron Facebook Horse&Hound