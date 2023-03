Charlotte Fry: ‘Jackson is echt een paard voor de toekomst’

Olympisch, EK- en WK-medaillewinnaar en regerend Wereldkampioen Charlotte Fry heeft met haar toekomsttalent Jackson (v. Everdale) de Intermediaire I op het CDI Lier gewonnen. ''Jackson was echt goed vandaag en de proef ging al zoveel beter dan de vorige keer. Dit is pas zijn tweede Inter I proef dus het is allemaal nog vrij nieuw voor hem. Het is echt mijn paard voor de toekomst.''

”Jackson is van zichzelf snel wat gespannen en heeft veel vertrouwen van zijn ruiter nodig. Het is echt een eenmanspaard maar als hij je eenmaal vertrouwt geeft hij alles. Dat vind ik ook juist zo leuk aan hem. Hij is relatief nieuw op dit niveau en heeft nog niet zoveel wedstrijden gelopen maar ik ben blij met zijn progressie,” aldus een blije Charlotte na haar overwinning.

De score van 72.382% was uiteindelijk ook meer dan genoeg voor de overwinning. Jennifer Reimer volgde op de tweede plaats. De Belgische amazone reed Daiquiri Royal (v. Dancier) naar 70.471%. Twee Nederlanders volgden op plaats drie en vier. Marieke Ponzo Dieu-De Pundert reed Haliego(v. Diego) met 70.441% naar de derde plaats. Saskia Poel en Hero-K (v. Charmeur) werden met 69.500% vierde.

Bron: Belgium Dressage Festival