Charlotte Fry oppermachtig in Zware Tour Exloo, ook winst in kür

Het CDI3* Zware Tour in Exloo werd de afgelopen dagen beheerst door Charlotte Fry. De Britse amazone in dienst bij Gertjan en Anne van Olst won na de Grand Prix en de Special gisteravond ook de kür. Met Dark Legend (v. Zucchero) was ze de beste in de GP en Special, op de NRPS-hengst Don Joe (v. Diego) danste Fry naar de winst in de kür. Lynne Maas pakte de tweede plek met Jazz-dochter Electra.

Fry en Don Joe lieten een mooie, harmonieuze kür zien. Voor de hengst was het zijn internationale debuut in de GP kür. De galoptour was sterk met onder meer 8-ten voor de dubbele pirouettes die aan het einde van de wisselseries kwamen. De jury waarde de proef met 77.895%, vier eerste plaatsen en één tweede plek. Susanne Baarup zag Lynne Maas als beste.

Maas en Electra tweede

Maas en Electra werden tweede met 75.925%. De draftour was sterk met mooie appuyementen, passage en piaffes. In de galopwissels om de pas slopen foutjes, ook op de jokerlijn, en dat drukte helaas de score. De Deense Charlotte Heering werd, net als in de Grand Prix, derde op de Negro-zoon Bufranco. Heering begon haar kür moeilijk met mooie dubbele pirouttes op de AC lijn en daar tussen de wissels om de pas. In de uitgestrekte galop die volgde, ging het even mis. Het paard schrok en schoot er vandoor. Heering kon met moeite Bufranco terugkrijgen, het lukte en ze vervolgde vrijwel foutloos haar kür. Het leverde haar uiteindelijk een percentage op van 75.030%.

Bron Horses.nl