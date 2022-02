Charlotte Jorst en Kastel’s Nintendo winnen unaniem verkorte GP Wellington

Op het Global Dressage Festival in Wellington werd gisteravond de verkorte Grand Prix gehouden voor de wereldbekerkwalificatie. De vijf juryleden waren het eens: Charlotte Jorst was de beste met de negentienjarige KWPN'er Kastel's Nintendo. Het paar scoorde 72.579%. "Nintendo voelt steeds beter aan," vertelt de 55-jarige in Denemarken geboren Amerikaanse amazone enthousiast.

Met 8-ten voor de laatste piaffe kwam Charlotte Jorst en de Negro-zoon Kastel’s Nintendo tot het winnende percentage, wat meteen een persoonlijk record voor het paar is. Jorst: “Hij is meer en meer voor mijn been, hij is meer en meer bergop, en hij houdt van het werk.”

‘WK in Herning zou ongelooflijk zijn’

Jorst hoopt een startplaats te bemachtigen voor de wereldbekerfinale in Leipzig. Maar ze hoopt nog meer op een teamplek voor het WK in haar geboorteland Denemarken. “Als ik Herning zou kunnen rijden zou dat natuurlijk ongelooflijk zijn omdat ik uit Denemarken kom,” zei ze. “Maar ik neem het van dag tot dag en geniet van elke minuut van hem.”

Tango-zoon All In tweede

Achter Jorst werd Brittany Fraser-Beaulieu tweede op de zeventienjarige Tango-zoon All In met 71.895%. De Spanjaard Juan Matute Guimón eindigde als derde op Quantico (v. Fighting Fit) met 70.447%.

Wandres en Bluetooth winnen 4* GP

Frederic Wandres pakte de zege in de 4* Grand Prix voor de kür met Bluetooth OLD (v. Bordeaux). De Kasselmann stalruiter scoorde 73.565% waarmee hij Benjamin Ebeling met de Spielberg-zoon Illuster Van De Kampert nipt voor bleef (73.130%).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Persbericht GDF