Charmeur wint Grand Prix in Den Dungen

KWPN-hengst Charmeur (Florencio x Jazz) en zijn amazone Madeleine Witte-Vrees vormden een klasse apart op de Subtopwedstrijd in Den Dungen. Het duo kwam in de Grand Prix tot een percentage van 71,90% en won daarmee unaniem de rubriek. Laurens van Lieren mocht de tweede prijs in ontvangst nemen voor zijn Intermédiaire II met de Rubiquil-zoon Hexagon's Ego.

Een kleine twee weken geleden reed Witte-Vrees de voshengst de ring binnen in Velddriel en moest daar met 70,54% genoegen nemen met de derde plaats. In Den Dungen deed het duo daar een schepje bovenop en heeft een stijgende lijn te pakken. Met 71,90% kwam de amazone nét niet aan een Olympisch kader-score.

Dubbel succes voor Nijvelt

Van Lieren maakte in Den Dungen zijn debuut met Hexagon’s Ego, die in zijn jonge jaren werd uitgebracht door Jeanine Nieuwenhuis. Met 69,63% lijkt dat een veelbelovend debuut, waarmee Van Lieren nipt voorbleef op Karen Nijvelt en de Maestro-zoon Darwin. Voor de amazone was er nog meer succes, met haar andere Maestro-zoon Dreamboy M won ze de Prix St. Georges met 68,82%. Charlotte Fry reed For Your Eyes Only (v. Lord Leatherdale) met 67,28% naar de tweede plaats.

Passchier wint ZZ-Zwaar

Stefan Passchier deed goede zaken in het ZZ-Zwaar. Met de Sandro Hit-dochter Sienna D was hij in beide proeven heer en meester door met 65,00% en 65,50% enkele procenten voor te blijven op de concurrentie. Met 61,64% reed Nikki Stehouwer de Apace-zoon Giorgio Apache NS naar de tweede plaats in de eerste proef. In de tweede proef ging deze prijs naar Laura Lodewijk en Zonnehoeve’s Formidable (v. Sandreo).

Uitslag.

Bron: Horses.nl