Charmeur-zoon debuteert onder Charlotte Dujardin

Olympisch kampioene Charlotte Dujardin reed afgelopen weekend de vijfjarige Mount St. John Charmer (Charmeur x Danone I) voor de eerste keer de ring binnen. De Britse kocht Charmer als veulen en liet hem tot drie weken geleden rijden door Rob Barker. Op de Addington Equestrian Winter Regionals reed Dujardin de ruin met 76,35% naar de overwinning.

“Charmer was het eerste veulen dat ik kocht van Emma, dus het voelt best nog wel onwerkelijk om hem nu uit te brengen”, vertelt de amazone aan Horse & Hound. De ruin werd gefokt door Emma Jane Blundell, de eigenaresse van Dujardin’s WEG-paard Mount St. John Freestyle. “Ik heb Charmer nu drie weken thuis en hoewel hij nog wat wiebelig is in de ring, is het een fantastisch paard, waar ik heel enthousiast over ben.”

Heel ander paard

“Ik had geen idee hoe hij zich op concours zou gedragen. Vorig jaar heeft hij een vrij rustig seizoen gehad en heeft onder Rob voornamelijk wat jonge paarden-rubrieken gelopen.” Het duo heeft zich gekwalificeerd voor de Britse Indoorkampioenschappen. “Op het moment weet hij nog niet zo goed hoe en wat en ik was wat onzeker over hoeveel ik kon vragen, maar in april is het al een heel ander paard.”

Bron: Horse & Hound