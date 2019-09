Chiel van Bedaf wint debuut in Inter I met dik 70%

In Hoogerheide mocht Chiel van Bedaf meerdere lintjes ophalen. Zijn debuut in de Intermédiaire I met Fernando (v. Tango) was zelfs goed voor de winst en 70,221%. De zestienjarige ruiter, die nog bij de junioren rijdt, wist beide juryleden te overtuigen dat hij de winnaar was.

De tweede plaats ging naar Annemieke van der Horst – Meeus met Guinness v/d Wolfshoeve (v. Don Schufro), derde werd Mariska de Vrieze met Duchess (v. Jazz).

ZZ-Zwaar

Ook in het ZZ-Zwaar deed Van Bedaf goede zaken. Hij won de tweede proef met Floris (v. Ampere) dankzij 66% rond en was tweede in de eerste proef. Die werd gewonnen door Marieke Ponzo Dieu – de Plundert met Haliëgo (v. Diëgo) dankzij 68,786%. Zij werd in de tweede proef tweede.

Children

De twee Children-rubrieken die in Hoogerheide op het programma stonden waren beide voor Skye Plasman met Davino du Bois (v. Don Carino du Bois).

Uitslag