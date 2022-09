Christa Larmoyeur: ‘Friezen op de tribune is gegarandeerd sfeer’

Indoor Friesland is terug op de kalender en organiseert ook gelijk een internationale dressuurwedstrijd. De organisatie ging eerder al in gesprek met de huidige kopvrouw van de dressuur: Dinja van Liere. Dit keer kwam Christa Larmoyeur aan het woord. Larmoyeur reed jarenlang mee op Indoor Friesland en vertelt gepassioneerd over wat de dressuursport voor haar betekent.

Christa: “In het Noorden had je weinig grote concoursen. Indoor Friesland en Zuidlaren en iets kleiner Veendam, maar dat was ook een geweldig concours. Indoor Friesland was een feestje als je daar mocht rijden. Daar verheugde je je maanden op. Ik reed er de eerste keer toen ik negentien of twintig jaar was. Op de foto’s van toen zie ik dat ik mijn KNHS Ruiterster (voor veelzijdige ruiters die uitzonderlijke prestaties laten zien in diverse disciplines) al had. Ik reed Z2-dressuur en Z-springen met hetzelfde paard. In die tijd was dat heel gewoon, beugels korter, hetzelfde zadel en hop het parcours in.

Paarden geven je alles

”Dressuur is mooi, heel mooi. Net als paarden in het algemeen. Ze geven je alles en verrijken je leven. Paarden zijn rijkdom die niet in geld is uit te drukken. Hoop, teleurstelling, liefde, alles uit het dagelijks leven komt terug in een paard, maar alles krijg je ook terug. Zonder paarden zou mijn leven heel armoedig zijn.”

Als ik aan Indoor Friesland denk, denk ik aan sfeer. Als er Friezen op de tribune zitten, is er gegarandeerd sfeer. Bij de Friese hengstenkeuring gaat het dak er af en die sfeer was er ook bij Indoor Friesland.”

Bron: Indoor Friesland