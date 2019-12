Chrystal Jede en Bauke K aan kop in halve finale Friesian Talent Cup

Chrystal Jede (Alwin 469 x Tsjalle 454) won met 84 punten onder het zadel van Susan Wind de halve finale van de Friesian Talent Cup bij de merries. Alive S. van de Sprong (Beart 411 x Brend 413) kwam heel dichtbij, zij kreeg onder Fleur van Kempen 83 punten van de jury. Bij de hengsten en ruinen ging de winst naar Bauke K (Fabe 348 x Fridse 42) met Marijke Boelen, dankzij 78 punten.

‘Bij de merries stak de top twee erbovenuit’, zo lichtte jury Kim Jacobi toe, waarbij ze ook aangaf dat de uitslag in de Diamanthal in Balkbrug wellicht wat verrassend was ten opzichte van de selectiewedstrijden. Dat gold zeker ook voor de winnares, die bij de selectiewedstrijd eerder dit jaar ‘slechts’ als vijfde uit de bus kwam.

“Een aantal paarden heeft enorme progressie gemaakt, terwijl anderen juist wat onder de indruk waren van de accommodatie” aldus Jacobi. Dat maakte ook bij de hengsten en ruinen de beoordeling soms lastig, aldus de jury.

Finalisten

De gekwalificeerden voor de finale van de Friesian Talent Cup op 10 januari in Leeuwarden zijn:

Merries:

Chrystal Jede (Alwin 469 x Tsjalle 454) met Susan Wind (84 punten)

Alive S. van de Sprong (Beart 411 x Brend 413) met Fleur van Kempen (83 punten)

Albertje fan de Munnikeleane (Fonger 478 x Andries 415) met Christina Dijkstra (76,5 punten)

Bo van ‘t Lansink (Hessel 480 x Maiko 373) met Judith Pietersen ( 74,5 punten)

Cecilia von Greifenstolz (Bartele 472 x Beart 411) met Lieke Lueks (73,5 punten)

Antsje fan ‘e Hameren (Hessel 480 x Jasper 366) met Corina Conradi (73,5 punten)

Berber T. fan ‘e Boppelannen (Tsjalle 454 x Fabe 348) met Heleen de Haas (72 punten)

Bregje fan ‘t Lakerveld (Hessel 480 x Sjaard 320) met Lisanne Veenje (70 punten)

Hengsten/ruinen:

Bauke K (Fabe 348 x Fridse 423) met Marijke Boelen (78 punten)

Brend Abe fan Galinga State (Jehannes 484 x Norbert 444) met Harmina Holwerda (74 punten)

Arne fan Wylgster Pragt (Jehannes 484 x Jasper 366) met Leonie Evink (74 punten)

Beant fan de Lege Geaën (Hessel 480 x Tsjalle 454) met Rianne Kooistra (73 punten)

Aizo fan Twillens (Haike 482 x Wylster 463) met Willemke van der Bij (73 punten)

Abel W. fan de Piksen (Pier 448 x Jelke367) met Irene Brederode (72 punten)

Bauke R.V. (Hessel 480 x Sjaard 320) met Lisanne Veenje (71,5 punten)

Barto Hendrik Jede (Jehannes 484 x Maurus 441) met Susan Wind (70,5 punten)

Bron: Phryso.com / Horses.nl