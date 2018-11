Cindy Schelvis: ‘Het was een beetje een hectische dag’

De dag begon hectisch voor Cindy Schelvis. De amazone had zich ingeschreven voor de Subtop-wedstrijd bij Hippisch Centrum N.O.P. in Emmeloord, maar vlak voor vertrek ontdekte ze dat haar vrachtwagen niet wilde starten. Na slechts tien minuten losrijden reed ze uiteindelijk toch maar de ring in en dat leverde haar en de Sunny Boy-zoon Zidane desondanks met 63,24% toch de overwinning op in de Intermédiaire I.

“Gelukkig heeft onze buurman een mechanisatiebedrijf en kreeg hij de vrachtwagen toch aan de praat”, steekt Schelvis lachend van wal. “Het was misschien niet de ideale voorbereiding, maar Zidane is gelukkig koel en ik maak mezelf ook niet zo snel druk, dus zijn we toch maar gegaan. Linda Wijnker zou eigenlijk na mijn starten, maar is voor mij gestart zodat ik toch nog tien tot vijftien minuten kon losrijden.”

‘Wereldknol’

De korte warming-up zorgde in de proef voor twee fouten. “Ik kreeg onder andere een fout in de serie om de twee. Daar was ik bij het losrijden nog niet aan toegekomen en was er nog niet echt klaar voor. Buiten dat voelde hij eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Het is dan toch echt een wereldknol die het toch maar doet. Hij heeft misschien niet het allerlaatste aan beweging, maar hij is heel bevestigd in het werk en heeft een ontzettend fijn karakter.”

Geen wissels

Schelvis kreeg de Sunny Boy-zoon twee jaar geleden onder het zadel. “Hij liep toen op Z1-niveau en werd verkocht omdat hij de wissels niet onder de knie kreeg. Stukje bij beetje heeft hij dat geleerd en nu, twee jaar verder, is hij daar juist heel goed bevestigd in. Ik ben nu vlakbij de Intermédiaire II en wil dat ook heel graag rijden, maar in de training komen we tot vier eners en ik heb er zeven nodig”, lacht de amazone.

Leuk blijven

In de tijd dat ze verder traint met de eners, blijft Schelvis de ruin in de Intermédiaire I starten. “Hij heeft nu vier proeven op dit niveau gelopen en wil het rustig verder bevestigen. Met de eners moet het ook wel goed komen, hij doet het op karakter.” Voor de amazone is het belangrijk dat haar paard ook gewoon paard moet kunnen zijn. “Het moet voor beide leuk zijn en blijven. Vanmorgen voor wedstrijd heeft hij ook nog gewoon lekker in het weiland gestaan.”

Timmermans dubbel in de prijzen

Margo Timmermans won in het zadel van de Rousseau-zoon Ghana de Prix St. Georges met 65,96%, waarmee ze een dikke procent voorbleef op Gitte Coevoet en Mariënburg’s Dancing Sunlight (v. Spielberg). Antoinette van Dijk eindigde op de derde plaats. Daarnaast mocht Timmermans in de gecombineerde Intermédiaire II/Grand Prix ook de tweede prijs in ontvangst nemen voor haar proef met Catch Me (v. Dreamcatcher). De overwinning ging hier naar Nathalie Vorenhout en haar Friese merrie Anna van de Haffriehoeve (v. Rindert 406).

Van der Maas op eenzame hoogte in ZZ-Zwaar

Beide ZZ-Zwaar-proeven werden onomstreden gewonnen door Martine van der Maas en haar Almox Prints J-zoon It’s Whoop. In de eerste proef kwam de amazone uit op 65,79% en nam daarmee ruim twee procent voorsprong op Linda Kok met Floriano (v. Florist) en Femke van den Hazel met La Fino (v. Landos), die beide een score van 63,43% lieten noteren. In de tweede proef reed Van der Maas 65,64% bij elkaar, waarmee ze een gat van ruim drie procent sloeg naar Romy Staal met Bantos (v. Santano). Het witte lint ging hier naar Kok.

