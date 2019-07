CK Noord-Holland: acht paarden rechtstreeks geplaatst voor Pavo Cup halve finale

Een mooi aantal van acht jonge paarden kon vandaag op de CK in Middenbeemster rechtstreeks worden geplaatst voor de halve finale van de Pavo Cup. Deze paarden behaalden 80 punten of meer.

Bij de vierjarige paarden werden vier paarden rechtstreeks geplaatst, de overwinning ging met 83 punten naar Dai Ko Myo TF (v.Dante Weltino) die werd voorgesteld door Theo Hanzon. “Bij de vierjarigen was het opvallend dat de paarden of voor 80 punten liepen, of daar redelijk ver vandaan bleven. We hadden vandaag weinig middenmoot”, licht Gert van den Hoorn toe. “We hebben vier hele fijne paarden gezien, waaronder deze Dante Weltino-zoon. Dat is een heel mooi, opwaarts gebouwd dressuurmodel, heel chique. Het is een paard met heel veel techniek in de benen in zowel draf als galop. In draf is de techniek en balans aanwezig, maar zou de verbinding iets stabieler kunnen zijn. De galop is heel goed, hij kan verzamelen, heel goed schakelen en heeft een goede techniek. Daar kreeg hij dan ook een 9 voor.”

Vierjarigen

De Feel Good-dochter Kréyade NVDW (uit Ediyade elite eptm PROK van Fruhling, fokker J. van de Wil uit Waalwijk) behaalde 81 punten. Zij werd voorgesteld door Cynthia Eggenkamp. “Echt een kwaliteitsmerrie. Dit is een supermooie, langgelijnde dressuurmerrie met een heel mooi model. Ze heeft een mooie, natuurlijke manier van draven met een goed achterbeen en beweegt heel mooi in balans. Het voorbeen wordt mooi weggebracht en het wijken deed ze vandaag heel goed. Ze heeft een goede galop, al hield ze zich rechtsom nog iets vast in de galop. De stap verdient nog wat aandacht, ze zou wat meer overstap mogen tonen.” De Kimberley-zoon Kronos (uit Robijnfee keur van Krack C, fokker G.W. van Norel uit Wapenveld) werd voorgesteld door Theo Hanzon en verdiende ook 81 punten. “Dit is een heel mooi gebouwd dressuurmodel met goede verhoudingen. Hij heeft een hele goede balans in beweging en een goede techniek. Hij werd bijzonder netjes en harmonieus voorgesteld in een stabiele houding en lijkt over een goede instelling te beschikken. In totaliteit mag dit paard nog iets meer kracht ontwikkelen.” Kapiche (De Niro uit Ficara elite ibop pref ibop PROK van Jazz, fokker Close Horses uit Bergen op Zoom) kreeg 80 punten voor zijn verrichting. Deze ruin werd voorgesteld door zijn eigenaresse Mercedes Verweij. “Dit paard viel vooral in draf op door zijn enorme go en ruime takt in het lopen, daarbij heeft hij veel balans. Echt een paard waar je blij van wordt als hij beweegt! Het wijken toonde hij ook heel goed. De stap is het minste punten van dit paard, hij zou wat royaler uit de schouder kunnen treden. Zijn galop is goed en functioneel.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen ging de overwinning naar de elitemerrie Jamaica (Vivaldi uit So What elite pref sport PROK van Ferro, fokker R. van Heuvelen uit Putten) van mede-fokker H.F. Bernoski uit Bleiswijk en P. Luersman uit Wassenaar, die werd voorgesteld door Natascha Bernoski. “Dit is een heel groot en grootramig dressuurmodel met een heel goed gebruik van het achterbeen, met name in de galop. Ze kan zeer goed schakelen en heeft heel veel techniek in de benen. Ook deze merrie zou in de stap net even iets meer ontspanning kunnen tonen, dan stapt ze heel goed.” Jamaica kreeg 82 punten, één punt minder was er voor Jambo C (Lord Leatherdale uit Vinea elite prest D-Oc van Ferro) van fokker C.C. van Andel uit Abcoude. “Deze ruin is een heel royaal, langgelijnd dressuurpaard. Hij heeft een hele mooie, natuurlijke manier van bewegen waarbij het achterbeen altijd actief en erbij is. Daarnaast wordt het voorbeen mooi weggebracht. In het begin was hij wat zoekerig in de verbinding naar de hand toe, waardoor de stap in het begin wat minder uit de verf kwam. Zij galop is fantastisch met een achterhand uit het boekje die de voorhand mooi heft. Hij kan groot galopperen, maar ook heel goed klein galopperen.”

Zesjarigen

De zesjarige Charmeur-dochter Irabel (uit Darabel elite pref ibop sport PROK van Westpoint) van fokker Stal 104 uit Wijdewormer kreeg 81 punten. Ze werd voorgesteld door Yessin Rahmouni. “Dit is een heel correct, sterk gebouwd dressuurmodel. Vooral in de draf heeft deze merrie heel veel techniek in de benen en veel afdruk, voor de draf kreeg ze een 9. De galop heeft een hele goede techniek maar zou nog iets meer kracht mogen ontwikkelen, vooral in het verzamelen. Ze heeft een hele goede balans en houding, maar de stap is nog een aandachtspunt. In het begin van de verrichting liet ze deze niet zien zoals ze kan.” Eén punt minder kreeg Isabeau (Charmeur uit Celebration ster ibop van Sandro Hit, fokker Th.H. Gelink uit Vorden) in eigendom van H. Slegt en voorgesteld door Astrid Langeberg. “Dit is een langgelijnde merrie met een goede achterhand, ze zou van nature iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn. Deze merrie beweegt heel goed en altijd vanuit de achterhand. Ze kan heel goed verruimen, waarbij ze actief blijft in het terugkomen. Ze is heel goed te schakelen en lijkt een hele goede instelling te hebben. Daarbij werd ze super netjes voorgesteld. Bij deze merrie is de stap eveneens een aandachtspunt, ze zou soms meer bodem kunnen pakken.”

