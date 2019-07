CK Zuid-Holland: Onora Waard kampioen dressuurveulens

Grote aantallen veulens waren het niet in Zuid-Holland. Toch had kampioene Onora Waard, een nazaat van de veelbelovende Grand Prix-hengst Escolar, de wow-factor volgens juryvoorzitter Marian Dorresteijn. Het fokproduct van Luuk van Rijn uit Nieuwland viel op door haar fraaie voorbeengebruik in draf en galop.

“Bij de hengstveulens was het wat zoeken, bij de merrieveulens zaten er een paar fijne veulens tussen. We konden een nette kopgroep formeren en twee veulens meenemen naar de Nationale Veulenkeuring”, licht Dorresteijn toe.

Hoogbenige Onora Waard

De complete en hoogbenige Onora Waard (Escolar uit Irish Waard elite IBOP-dres PROK van Florencio) is volgens Dorresteijn goed ontwikkeld. “Haar stap, draf en galop kenmerken zich door ruimte en zuiverheid. In draf en galop zagen we een heel mooi voorbeen en ging ze heel gedragen door de baan. Ten opzichte van de nummer twee had ze net wat meer expressie.”

Tweede NMK-ticket voor Olani MVH

Het tweede NVK-ticket gaat naar Olani MVH (Glock’s Toto Jr. uit Kalani elite IBOP-dres PROK van Grand Galaxy Win, fokker M. Valkenburg uit Pijnacker). “Een aansprekend veulen met een mooie voorhand. Ze heeft een fijne manier van stappen en haar souplesse zien we ook terug in haar lichtvoetige manier van draven en galopperen. Een heel functioneel bewegend veulen met veel houding.”

Officer en Oakley

De derde positie in deze finale was voor Officer (Deparon U.S. uit W.Heroïne II ster van Jazz, fokker J. Muilwijk uit Groot-Ammers). “Een goed ontwikkeld hengstveulen met een goede bespiering in de bovenlijn. In beweging was met name de draf opvallend.”De laatste finaleplaats was voor de goed dravende en galopperende Oakley (Apache uit Annastasia keur IBOP-dres van Prestige VDL, fokkers G. Westeneng uit Vuren en P.R. Paans uit Hardinxveld).

Bron: KWPN