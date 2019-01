Commotie om nieuwe hoofd Spaanse Rijschool

"Het geluk der aarde ligt op de rug der paarden," is een oud gezegde, maar niet iedereen is gelukkig in de aloude Spaanse Rijschool berichtte de Tiroler Tageszeitung. Na het bittere geschil over de opvolging van het voormalige hoofd van de rijschool Elisabeth Gürtler, trad de vierkoppige adviesraad vrijdag af.

De reden voor het protest: Niet de meest geschikte kandidaat, een lang-tijdige medewerker van de Rijschool, kreeg de baan, maar Sonja Klima, hoofd van Ronald McDonald Kinderfonds Aid en voormalige basisschool lerares werd het nieuwe hoofd.

Ontslagbrief

“Sonja Klima voldoet niet aan de drie vereiste hoofdcriteria”, staat er in de ontslagbrief van het ministerie van Landbouw. Het bestuur bestaat uit de voorzitter van de Orde van Advocaten van Wenen, Michael Enzinger, voorzitter van de Tiroler Hippische Federatie, Klaus Haim, Grand Prix ruiter Thomas Lang en de voorzitter van de Oostenrijkse Hippische Federatie Elisabeth Max-Theurer als voorzitter. De kritiek is er voornamelijk op de zogenaamde ” Postenschacher”, ofwel het nepotisme/de vriendjes politiek. De adviesraad is ervan overtuigd dat het aanstellen van Klima een ​​”puur politiek besluit” is.

Radnetter

Naar de buitenwereld toe werd duidelijk gemaakt dat het doel is het behoud van de klassieke rijkunst, de instandhouding ervan op lange termijn, het fokken van Lippizaners en de vertegenwoordiging van de Rijschool in nationale en internationale organisaties. De adviesraad is van mening dat aan deze doelstellingen enkel kan worden voldaan door Herwig Radnetter. Ook betoogt de Adviesraad dat Klima minder punten kreeg dan Radnetter. Radnetter van de Spaanse Rijschool kreeg 165 punten, en Klima slechts 145.

Ministerie verwerpt beschuldigingen

Het Ministerie van Landbouw, waar de rijschool is gevestigd, zou druk uitgeoefend hebben op de raad van toezicht van de rijschool om te kiezen voor Klima. Het Ministerie van Elisabeth Köstinger (ÖVP) verwierp de beschuldiging; de Raad van Commissarissen beslist zonder instructies en onafhankelijk. Elisabeth Gürtler, die elf jaar hoofd van de Rijschool was, benadrukte dat “een manager of directeur van de Spaanse Rijschool als belangrijkste oogpunt moet hebben de Spaanse rijstijl behouden. Het is geen politieke baan,” aldus Gürtler.

Bron: Tiroler Tageszeitung/Horses.nl