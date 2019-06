Complete Nederlandse top drie in Intermediare Freestyle

In de Intermediare Freestyle van vanochtend zorgden de amazones Engie Kwakkel-Wallace, Annemiek Vincourt en Krista Kolijn voor een compleet oranje podium in Ranshofen. Kwakkel-Wallace sloot haar internationale debuut optimaal af door de overwinning op haar naam te zetten.

Engie scoorde met Eyecatcher (v.Uphill) een percentage van 74,425% en pakte daarmee met 1,4 procent verschil op de nummer twee de winst in de Inter. Die nummer twee was Annemiek Vincourt. Vincourt stuurde Diede Dieni (v.Spielberg) naar een score van 73,025% en mocht de tweede trede van het podium bestijgen. Krista Kolijn en Wish (v.OO Seven) maakten het podium compleet. Het duo zette een score neer van 69,935% en werd derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl