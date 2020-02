Dufour stelt orde op zaken in WB Gothenburg

Na een enigszins mislukte kwalificatiewedstrijd op vrijdag, was het toch topfavoriet Cathrine Dufour met routinier Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) die de kür op muziek om de Wereldbekerpunten won in Zweden. Deze een-na-laatste etappe voor de finale in Las Vegas leverde nog interessante verschuivingen in het klassement op. Met name de strijd tussen de Duitsers wordt heel close.

De Deense Cathrine Dufour kreeg met Atterupgaards Cassidy tienen voor haar galoppirouettes in een puntgave proef waarin de 17-jarige Cassidy duidelijk maakte dat hij het spelletje echt uitstekend kent inmiddels. In de GP waren er nog foutjes van amazone én paard maar vandaag niet. Expressief en constant reden de twee naar de geweldige score van 87,860%. Het Zweedse publiek ging uit zijn dak voor de Deense combinatie. Het was het geen persoonlijk record voor Dufour en Cassidy, maar wel een score uit hun top drie. Waarschijnlijk mag Dufour naar de Wereldbekerfinale in Las Vegas in april. “Het was veel beter vandaag, ik lette ook veel beter op. Hij voelde super aan en ik ben ontzettend blij met deze winst” zei Dufour na afloop.

Duitse strijd

Benjamin Werndl stond voorafgaand aan Gothenburg tweede in het klassement en won vrijdag de GP in Gothenburg. Met een prachtige proef reden Werndl en de zestienjarige Daily Mirror (v. Damon Hill) naar een nieuw persoonlijk record van 86,170% in de kür op muziek. Het was niet genoeg voor de winst, maar wel voor de tweede plaats en een consolidatie van zijn tweede plek op de ranglijst. Alleen in Den Bosch kan er nog iets veranderen voor de Duitsers, die maar met twee man naar de finale mogen, omdat Isabell Werth haar titel sowieso mag verdedigen en niet in de ranglijst voorkomt. Er staan nu vier Duitsers bovenaan de lijst.

Frederic Wandres stond met Duke of Britain (v. Dimaggio) bij aanvang op de vierde plaats in de West-Europese liga, achter drie andere Duitsers en moest er alles aan doen om een kans te kunnen maken. Met negens voor uitgestrekte stap en ook voor uitgestrekte galop deed hij dat ook. Met zijn vos liet hij een fantastische galoptour zien met groot doorgesprongen wissels en kleine, gedragen pirouettes. De laatste lijn reed Wandres met één hand terwijl de 13-jarige Duke of Britain een zeer tevreden beeld in de passage liet zien. De score kwam uit op 81,465%. Wandres steeg daarmee naar de derde plek in de ranglijst, hij haalde Jessica von Bredow-Werndl in.

Charlotte Fry

De Britse Charlotte (‘Lottie’) Fry reed voor wat ze waard was met Van Olsts Dark Legend (v. Zucchero). De elegante proef kreeg prachtige scores waaronder negens voor de pirouettes. Fry moest vandaag nog even goed scoren om zich van haar finaleplaats in Las Vegas te kunnen verzekeren. Met 81.030% was het een vierde plaats en haar kansen om af te reizen naar de VS in april zijn inmiddels flink toegenomen.

Zweedse heeft lot uit loterij

De beste Zweedse amazone was Sandra Dahlin, die vijftien jaar geleden een ticket kocht in de loterij bij deze wedstrijd in Gothenburg. Met dat lot won ze de merrie Dynastie bij wie Dahlin de inmiddels 14-jarige Ichi (v. Bocelli) fokte. En met die ruin reed de amazone vandaag in hun allereerste Wereldbekerwedstrijd naar maar liefst 79,845%. Onder meer dankzij negens en een 9,5 voor hun piaffe. Een sprookje van een verhaal voor de Zweedse amazone die met een grote glimlach de vijfde plaats opeiste.

De Zweedse Paulinda Freiberg reed in Gothenburg haar laatste rondje met Di Lapponia T (v. Donnerhall), die inmiddels 19 jaar oud is. De twee reden vijf jaar geleden hier hun persoonlijke record van bijna 77% en waren vandaag bij hun afscheid goed voor 74,145% en de zesde plaats.

Margot Timmermans en Catch Me

Margot Timmermans was in de kwalificatieproef al de beste Nederlandse en dat gold ook voor de kür op muziek. In piaffe en passage ontbrak soms wat ritme, maar de moeilijke proef verliep over het algemeen goed. Bij de uitgestrekte stap verschenen mooie scores, waaronder een 8,5. De wissels waren goed en de pirouettes ook. Timmermans en Catch Me (v. Dreamcatcher) vormen al negen jaar een combinatie, dit was hun 13e Wereldbekerwedstrijd. Het was goed voor 71,115% en de negende plaats.

Fries Elias scoort dik 70% in eerste WB

Het was de eerste wereldbeker voor de elfjarige Friese stamboekhengst Elias 494 (v. Jorn 430) onder het zadel van de in Nederland gevestigde Belg Marc Peter Spahn. Elias kreeg in de passage zevens, liet goede piaffes zien en scoorde zelfs achten voor de drafappuyementen. De pirouettes hadden wat kleiner en gezetter gemogen en de wissellijntjes die op de pirouettes volgden gingen beide keren de mist in, zowel om de twee als om de één. Spahn koos ervoor om dit niet te proberen te verbeteren, maar gebruikte zijn reservelijn voor een extra demonstratie van de goede uitgestrekte galop van Elias en sloot af met een mooie AC-lijn in passage. Een score van 70,125% was zijn deel, keurig voor een eerste Wereldbekerwedstrijd, maar geen persoonlijk record. Spahn werd tiende.

Nars Gottmer dik tevreden

Nars Gottmer was met zijn pas tienjarige Figaro (v. Apache) tiende in de GP vrijdag. Direct aan het begin van hun kür op muziek scoorde het duo al enkele achten voor de passage, maar door een storing vielen ze wat terug. Met de goede uitgestrekte draf van Figaro ging het vervolgens weer omhoog. Daarna volgde een fout in de wissels om de twee, maar de pirouettes waren goed, de wissels om de één ook en de uitgestrekte galop is het sterke punt van Gottmers ruin. De laatste lijn was een prachtige afsluiter, met klappend publiek en Figaro die zijn achterbeen in de passage er nog even wat extra onder zette. De stralende Gottmer was overduidelijk dolblij met zijn jonge paard, dat naar 68,705% liep.

Voor Saskia Maertens en Legend of Loxley (v. Lord Loxley I) verliep de kür teleurstellend. Het duo had helaas enkele communicatiestoringen in hun proef, fouten in de stap en verzet in één van de pirouettes. De combinatie kwam niet verder dan 58,310%. In de kwalificatie vrijdag was hun GP-proef nog goed voor 66,935%.

