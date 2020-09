Cornelia Endres stopt als bondscoach Duitse ponyruiters

Cornelia Endres stopt als bondscoach en -trainer van het Duitse ponydressuurteam, meldt Eurodressage op de website. Endres was bijna 35 jaar actief in die rol. Het EK in Boedapest was haar laatste, succesvolle optreden met het ponyteam. De Duitsers wonnen team goud en ook twee individuele gouden medailles.