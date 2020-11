Cornelissen vierde met Fleau de Baian in Special, Ruoste wint opnieuw

Henri Ruoste reed zojuist de springgefokte BWP'er Kontestro DB (Contendro I x Cassini II) opnieuw naar een zege op het CDI4* in Oldenburg. In de Grand Prix Special verwees de Fin, net als in de Grand Prix, Dorothee Schneider naar de tweede plek. Adelinde Cornelissen stuurde de goedgekeurde KWPN-hengst Fleau de Baian (v. Jazz) naar een knappe vierde plaats.