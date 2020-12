Corona remde groei Helgstrand Dressage af

De coronapandemie en de lockdown hebben ook hun stempel gedrukt op de bedrijfsresultaten van Helgstrand Dressage. Toch maakte het bedrijf een winst van 13 miljoen Deense Kronen. De winst is beduidend minder dan de 93 miljoen in het vorige boekjaar. Ondertussen heeft het nieuwe boekjaar alweer een vliegende start gemaakt met grote vraag naar de paarden uit Vodskov.

In het boekjaar lopend van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 realiseerde Helgstrand Dressage een totale omzet van 271,3 miljoen Deense Kronen. Het jaar ervoor had het bedrijf een totale omzet van 416,8 miljoen. Andreas Helgstrand in een persbericht: “De overgrote meerderheid van onze klanten zijn buitenlands, en toen Denemarken begin maart 2020 werd gesloten, werd het voor onze klanten onmogelijk om hier te komen, en daardoor kregen we een daling van de inkomsten.”

‘Paardenbestand waardevoller’

“We zijn de uitdagingen van Covid-19 met zoveel mogelijk kalmte aangegaan”, vervolgt Helgstrand. “Gedurende de hele periode hebben we ons volledig gericht op het opleiden van onze paarden en het kopen van nieuwe. Dit heeft ertoe geleid dat ons paardenbestand is verbeterd en daarmee waardevoller is geworden. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in andere activiteiten.” Zo verwierf Helgstrand het meerderheidsbelang in Kingsland Equestrian en investeerde in Riding Arena Robots en ZibraSport Equest.

‘Onze strategie klopt’

Het begin van het nieuwe boekjaar startte voor Helgstrand Dressage al weer heel voorspoedig. De opbrengsten en omzet liggen weer op het niveau van het vorige boekjaar. “We hebben duidelijk gemerkt dat de vraag naar toppaarden weer is gestegen nadat de reisbeperkingen in de zomer van 2020 werden opgeheven. Dit betekent dat onze strategie klopt “, zegt Andreas Helgstrand.

‘Komen sterker terug’

“Ik kijk heel positief naar het lopende boekjaar en we zullen het bedrijf zowel organisch als door verdere investeringen verder ontwikkelen en laten groeien”, besluit Helgstrand. “We blijven onze strategie volgen en hebben er vertrouwen in dat we na deze crisis nog sterker terugkomen.”

Bron Ridehesten