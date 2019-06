Cosmo niet van start op Duitse kampioenschappen

Een grote tegenvaller voor Sönke Rothenberger, hij kan vanmorgen niet van start gaan met zijn toppaard Cosmo op de Duitse kampioenschappen in Balve. De zoon van Van Gogh werd gistermiddag vanuit Balve naar een kliniek gebracht met koliekverschijnselen. Op Instagram schreef Rothenberger 's avonds: "Cosmo maakt nu weer een montere indruk en we hopen dat het stabiel blijft en hij weer snel naar huis kan."

Sönke Rothenberger was met Cosmo de titelverdediger in Balve, hij won vorig jaar zowel de Special als de kür. Dit jaar kwam Rothenberger één keer in actie met de twaalfjarige zoon van Van Gogh. Op Horses and Dreams in Hagen won het paar de Grand Prix en de Special met hoge percentages.

‘Niets gaat boven het welzijn van Cosmo’

Gisterochtend was Cosmo nog goed in de training, maar in de middag kreeg het paard last van koliekverschijnselen. De teamdierenarts wilde geen risico lopen en stuurde het paard naar een kliniek. Rothenberger schreef op Instagram: “Ik vind het heel jammer dat ik niet kan starten op de kampioenschappen, hij voelde vanmorgen in de training super aan. Maar niets gaat boven het welzijn van Cosmo. Cosmo maakt nu weer een montere indruk en we hopen dat het stabiel blijft en hij weer snel naar huis kan.”

‘Goede beslissing van teamarts’

Het Duitse kampioenschap in Bave is de eerste selectiewedstrijd voor de Duitsers in aanloop naar het EK in Rotterdam. Voor Bondscoach Monica Theodorescu is het een tegenvaller dat Rothenberger niet met Cosmo kan rijden. “We vinden het jammer dat Cosmo en Sönke niet op de kampioenschappen kunnen starten en we duimen voor Cosmo. Het was een goede beslissing van de dierenarts om niet af te wachten. maar direct het paard naar een kliniek te sturen”, aldus Theodorescu in de Westfalenpost.

Van het Duitse kampioenskader rijden wel Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider en Helen Langehanenberg in Balve. Na Balve wordt het team voor Aken bekend gemaakt waar de tweede selectiewedstrijd voor het EK is.

Bron St.Georg