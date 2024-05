‘Crazy!’ Flore de Winne en Flynn FRH winnen Belgisch Kampioenschap

Flore de Winne kon zondag ondanks de hoge druk met Flynn FRH (v. Fahrenheit) alle verwachtingen waarmaken. Ze won goud op het Belgisch Kampioenschap Dressuur. Het is haar allereerste nationale titel bij de senioren, na een hattrick op alle onderdelen. Voor de Winne lijkt het de ideale voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs.

De combinatie heeft al behoorlijk succesvolle maanden achter de rug en de overwinning in het kampioenschap leek daarop een logisch vervolg. Met de overwinning in de Grand Prix, Grand Prix Special en de kür op muziek was Flore de

Winne onverslaanbaar dit weekend. “Crazy!”, lacht de ter plekke omgedoopte ‘Flore de Winner’. “Ik had dit nooit gedacht, ik sta daar tussen twee routiniers die al zo veel op dat schavotje hebben gestaan en nu kom ik daar als kleine dummy tussen. Dat is wel echt ongelooflijk.”

‘Hij laat mij nooit alleen’

De Winne’s optreden in de kür op muziek werd beloond met een score van 78.900%. “Het beste in Flynn is toch wel zijn wil, hij wil echt zo graag. Ik vond hem iets moe vandaag, het is ook al lang geleden dat hij drie proeven heeft gelopen, meestal zijn dat er twee. Dus die sparkle mistte ik vandaag, misschien meer voor mijn gevoel dan voor het zicht. Hij blijft zijn job doen, dat paard laat mij echt nooit alleen”, klinkt het trots. “Hij doet het werk echt graag.” De sparkle mistte het publiek echter niet, na afloop van de proef klonk er een luid gejoel en veel applaus voor de kersverse kampioene.

Ogen op Parijs

Op de vraag hoe gebrand Flore was antwoordt ze: “Eager, super eager! Dat is echt fantastisch, dat we het hebben kunnen afmaken. Dat was toch wel mijn worst nightmare, dat het zou mislukken. Het blijft natuurlijk een dier, dus je weet het uiteindelijk nooit. Maar hij heeft mij nog nooit in de steek gelaten en nu ook niet.” Voor nu krijgt Flynn FRH rust en gaat hij lekker de wei op. “Daarna gaan we of naar Rotterdam of naar Aken en dan hopelijk naar Parijs, dat is summum. Daar kijken we echt naar uit.”

Pauluis en Defalque

Naast haar op het podium stond Larissa Pauluis, zij scoorde in haar kür 76.535% en bemachtigde daarmee het zilver met First-Step Valentin (v. Vitalis). Brons was er voor Charlotte Defalque en haar Botticelli (v. Vivaldi), nadat zij 76.310% scoorde in de kür.

Uitslag kampioenschap

Uitslag kür op muziek

Bron: Persbericht / Horses.nl