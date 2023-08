Cream de Luxe, Monaco en Super Sparkle winnen tweede DPC-selectiewedstrijd Lunteren

Grand Prix-ruiters Laurens van Lieren en Nicky Snijder vormden voor de tweede selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship het jurykoppel en waren onder de indruk van de kwaliteit. Romee Schoenmakers won met de NRPS-hengst Cream de Luxe DV (v. Cassanova du Bois) de proef voor vierjarigen. Bij de vijfjarigen liep de palomino NRPS-hengst Monaco WNE (v. FS Mr. Right) op kop en bij de zesjarigen was de zwarte New Forestmerrie Super Sparkle (v. Reekamp’s Eclips) de uitschieter.

“Er loopt heel veel talent in Nederland. Mooi dus dat er zo’n competitie als DPC is”, aldus Laurens van Lieren. “Ondanks de indrukwekkende entourage van zo’n nationale (NRPS-)keuring, met veulentjes, rammeldoosjes, enzovoort, lieten de pony’s zich goed rijden en losten de deelnemers eventuele spanning goed op. We hebben echt genoten van de pony’s en de ruiters. Ondanks dat de diversiteit wat betreft type pony’s groot was, konden we telkens gemakkelijk de winnaars aanwijzen,” aldus Laurens van Lieren.

Cream de Luxe DV wint vierjarigen

Drie pony’s staken er met kop en schouders bovenuit in de rubriek vierjarigen. Zij behaalden allemaal een score van bijna 90 punten. Aan kop kwam Romee Schoenmakers met de NRPS-hengst Cream de Luxe DV (v. Cassanova du Bois). De opvallende perlino moest iets toegeven op de stap (7,5) maar overtuigde op alle andere onderdelen, met onder andere een 9,5 voor zijn mega galop.

Laurens: “Wat een blikvanger, deze Cream de Luxe DV. Echt een fenomenale pony, die alle kwaliteiten van een goed dressuurpaard in zich heeft: een prachtige houding en veel balans, en het vermogen om te schakelen en ook te sluiten. Dat laatste liet hij zien toen hij tijdens de prijsuitreiking op de plek ging piafferen. Als hij een paar centimeter groter was geweest, had ik hem wel op stal willen hebben.” Zijn totaal kwam uit op 88,5 punten. “De score werd wat gedrukt door de spanning in stap, omdat hij iets afgeleid was. Toch hebben we ook goede stukken gezien, hij kan het dus wel.”

Een half puntje minder was er voor de NWPCS-hengst Amalia’s Marcus (v. Nijebert’s Marc). De valkkleurige hengst liet onder Marjolein Ebbers op alle onderdelen 8,5-en en 9-ens noteren. “Dit is een heel complete pony, met veel balans en power en een goede beentechniek en gemak in het lopen, met name in draf. Hij was wat meer gefocust dan zijn collega-dekhengst, waardoor hij op de stap hoger scoorde.” Bo Leijten reed de NRPS-ruin Durello (v. Diamond Touch) sympathiek naar een totaal van 87 punten, wat hen op een mooie derde plek bracht.

NRPS-hengst Monaco wint vijfjarigen

84 punten bezorgden de palomino NRPS-hengst Monaco WNE (v. FS Mr. Right) de koppositie bij de vijfjarigen. Lizette Kamper stuurde hem naar 84 punten, met voor alle gangen een 8,5. “Ook Monaco WNE is een heel complete pony, een hele leuke verschijning met een mooie aanleuning, een opvallende voorbeentechniek en op alle fronten veel kwaliteit. Hij had wellicht voor zijn leeftijd net even wat meer gedragenheid kunnen laten zien”, luidt het commentaar van Laurens. “Voor ons was hij in deze categorie de duidelijke winnaar.”



Net niet aan de 80 punten kwamen Amalia’s Sloofke (NWPCS, v. Speyksbosch Dickens met Jonne Liefhebber en G-Star (NWPCS, v. Maarlen’s Romeo) met Pip Fredrikze. Just a Champ (NRPS, v. Jonkder’s Jayden) met Jinthe Nipius was er 79 punten. Ook de 78,5 punten en vijfde stek voor de Haflinger ruin Waylan van de Edelsweiss (v. Warus) met Susan Noordermeer zijn het vermelden waard. Alle pony’s mogen meedoen aan de DPC-competitie, zeker als ze zo lekker kunnen lopen en meewerken als Waylan.

NRPS-hengst Monaco WNE. Foto: DPC

82,5 punten voor Super Sparkle

Bij de zesjarigen was de zwarte New Forestmerrie Super Sparkle (v. Reekamp’s Eclips) de uitschieter. Met Brecht Lunenburg kwam zij uit op 82,5 punten, met 8,5-en voor de stap, galop en algemene indruk. “Hoewel dit een heel ander type pony is dan de winnaars bij de vier- en vijfjarigen, konden we aan Super Sparkle veel punten kwijt”, aldus Laurens. “Ze heeft een wat compacter model, dus voor het perfecte plaatje zou je wat meer rek in het lichaam wensen. Maar ze beweegt met heel veel beentechniek, heeft een mooie actieve en ruime stap en straalt veel kwaliteit uit en een fijn meewerkend karakter. Voor haar zes jaar deed ze nog wel iets jeugdig aan.”



Net geen 80 punten was er voor de NWPCS-merrie Marjolijn (v. Movie Star) met Lorain Paas, die het in stap en galop moest afleggen tegen Super Sparkle, maar wel iets hoger scoorde op de draf en exterieur (8,5). Jailey Kraak stuurde de NRPS-hengst Ducati van het Gildeland (v. Diamond Touch) naar een mooie derde plek met 78 punten.

Super Sparke wint bij de vijfjarigen. Foto: DPC

Pilot 18+

Nieuw dit jaar is de pilotrubriek 18+, waarin jonge pony’s door ruiters en amazones met meer ervaring gereden worden. De organisatie van het Dutch Pony Championship wil juist laten zien dat onze pony’s ook het meewerkende karakter en de instelling hebben om ‘het te doen’ met een jongere ruiter. De pilot is bedoeld om te kijken of er toch animo voor is, immers, je ziet ook wel (jonge) pony’s met niet al te grote volwassenen meedoen tussen de paarden. In Lunteren deden zeven combinaties mee. De vijfjarige NRPS-ruin Der Charmeur KH (v. Dreiklang AT) kreeg de hoogste score. Sita Hopman reed hem naar 84,5 punten, met onder andere een 9 voor de galop. De 5 jarige NWPCS-merrie Amalia’s Sloofke werd door Judy Leeuwis naar een nette 2 plek gestuurd, zij behaalden 81 punten. OP de 3 e plek mocht tijdens de prijsuitreiking Noa Rooijens haar NRPS-ruin Cosmos Chin Chin opstellen, deze 4 jarige pony behaalde 80,5 punten.

Winnaar van de pilot 18+: Der Charmeur. Foto: DPC

Bron: persbericht